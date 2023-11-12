Впервые за 7 лет певица Алсу показала лицо своего сына: такой же красивый брюнет

Алсу предпочитает не показывать лица своих детей. Старшую дочь она показала поклонникам только в пятилетнем возрасте. Дочь Сафин фанаты увидели только в 6 лет. Младшего сына Рафаэля общественность не видела до сих пор.

Но артиста решила показать наследника. Она опубликовала новое видео с мальчиком, которого держит на руках и обнимает. Полностью разглядеть 7-летнего мальчика в ролике не удалось, хотя видно, что он имеет темные волнистые волосы.

В комментариях интеренет-пользователи поспешили выразить восхищение Рафаэлем. Они отметили, что он такой же красивый, как его звездная мама.