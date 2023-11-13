72.RU: ученый из Тюмени Хорошавин раскрыл, что будет с обмелевшей Турой в 2024 году

Ученый из Тюмени Виталий Хорошавин предложил почистить русло Туры. Это поможет избежать обмеления реки. По сведениям эксперта, подземные источники, принимающие участие в пополнении реки, загрязняются.

«При такой скорости воды и низком течении — русло не промывается. Если санитарной, естественной промывки нет, то происходит заиление. Заиление тех же самых ключей, выходов грунтовых и подземных вод в реку. Это подсокращает источники воды», — заявил ученый.

Он добавил, что низкий уровень воды в Туре пока что сохранится. Сильная солнечная активность продлится минимум год, поэтому 2024 год будет весьма немноговодным.