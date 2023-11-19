Ученые рассказали, что нужно сделать, чтобы завоевать симпатию при знакомстве

Новое исследование, проведенное Лейпцигским университетом, выявило ключевые принципы коммуникации, способствующие созданию положительного первого впечатления во время знакомства. В ходе этого изучения участники, общавшиеся друг с другом в течение 5-ти минут, оценивали партнеров.

Результаты показали, что проявление уверенности и доброжелательности играет самую важную роль в успешном установлении социального контакта.

Доброжелательность и уверенность в себе

Уверенность в себе создает положительное впечатление и вызывает у человека доверие. Однако важно, чтобы уверенность была естественной, не переходящей в самоуверенность либо высокомерие. Доброжелательность также считается ключевым фактором при установлении связей с другими людьми. Быть всегда вежливым, интересоваться интересами собеседника, проявлять открытость к общению - все это создает комфортную атмосферу, оставляя после себя положительное впечатление.

Эти принципы, говорят психологи, могут быть полезными тем, кто стремится успешно взаимодействовать в обществе и создать благоприятные социальные связи.