«Он умер»: SHAMAN заявил что певец Шарлот, сжегший паспорт России, уже не жилец

Ярослав Дронов, который известен как певец SHAMAN, уверен, что Эдуард Шарлот (исполнитель Шарлот) мертв. Об этом пишет Российская газета.

О мертвых по русской православной традиции говорят или хорошо, или никак

«Насколько знаю, он умер. О мертвых по русской православной традиции говорят или хорошо, или никак», - сказал артист, отвечая на вопрос о поведении коллеги, который сжег паспорт РФ.

Ранее Шарлот инсценировал собственную смерть. А сегодня его во время возвращения в Россию задержали сотрудники Центра «Э». Перед вылетом в столицу юноша записал видеоролик, попытавшись спародировать Дронова и вызвать его «на музыкальную дуэль».