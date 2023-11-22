Евгений Бабычев раскритиковал сына покойного Михаила Круга: «Насколько он адекватен?»

Евгений Бабичев сообщил, что цена за выступления сына Михаила Круга является неадекватной. По данным «АиФа», за свое исполнение молодой человек требует у заказчика 400 тыс. рублей.

«Насколько такой прайс адекватен? На мой взгляд, неадекватен. С таким успехом песни Круга могла исполнять любая кавер-группа либо двойник», — высказался Бабичев.

Молодому музыканту нужно поумерить свои аппетиты

Он считает, что молодому музыканту нужно поумерить свои аппетиты, поскольку пять песен, которые готов исполнить звездный наследник, не являются его авторским материалом.