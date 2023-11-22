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Евгений Бабычев раскритиковал сына покойного Михаила Круга: «Насколько он адекватен?»

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Евгений Бабычев раскритиковал сына покойного Михаила Круга: «Насколько он адекватен?»
Знаменитости
Источник фото: @babichev.tv

Евгений Бабичев сообщил, что цена за выступления сына Михаила Круга является неадекватной. По данным «АиФа», за свое исполнение молодой человек требует у заказчика 400 тыс. рублей.

«Насколько такой прайс адекватен? На мой взгляд, неадекватен. С таким успехом песни Круга могла исполнять любая кавер-группа либо двойник», — высказался Бабичев.

Молодому музыканту нужно поумерить свои аппетиты

Он считает, что молодому музыканту нужно поумерить свои аппетиты, поскольку пять песен, которые готов исполнить звездный наследник, не являются его авторским материалом.

Информационное агентство «Informing»

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