На шоу «Дуэты» певица Алсу продемонстрировала наряд за 17,5 тыс. рублей

Недавно певица Алсу приняла участие в шоу «Дуэты», на котором продемонстрировала свой роскошный наряд, сообщает «Вечерний курьер». Артистка для передачи отдала предпочтение черной облегающей юбке, атласному жилету от российского бренда Basique 7.13, стоимость которого оценивается в 17,5 тыс. рублей, длинным перчаткам и дополнила свой образ туфлями на каблуках.

Поклонники певицы были в восторге от ее образа и отметили, что выглядит она великолепно.

«Облегающие наряды очень вам идут», «Всем певицам пример! Роскошная», «Черный вам идет, выглядите очень стильно», — написали поклонники свои комментарии.

Напомним, популярность среди зрителей Алсу завоевала еще в 1990-х годах после выхода ее хитов «Зимний сон» и «Иногда». Спустя некоторое время Алсу оставила сцену и занялась семьей. По ее словам, это сделать заставил ее супруг Ян Абрамов.