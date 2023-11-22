«Память плохая, ничего не соображаю»: Измученный проектами Сергей Лазарев пожаловался поклонникам на здоровье

Сергей Лазарев поделился с подписчиками своими впечатлениями от нестандартного рабочего графика, который подверг его сонный режим серьезному испытанию. Артист отметил, что из-за обилия проектов ему бывает сложно найти время для полноценного отдыха. Недавно он решил поделиться своими мыслями, записав короткое видео, где рассказал о предстоящих съемках шоу «Дуэты».

Артист высказал свое беспокойство по поводу недостатка сна

В записи видно, что Лазарев выглядит уставшим, но решительным. Артист высказал свое беспокойство по поводу недостатка сна, вызванного насыщенным графиком работы. Он подчеркнул, что, несмотря на усталость, он с нетерпением ждет новых творческих вызовов и возможности порадовать поклонников своими новыми проектами, пишет Вокруг ТВ.

«9:19 утра, еду на съемки. Завтра еще клип, короче заработался. Память плохая, ничего не соображаю», — сказал певец.

Через несколько часов он вновь пожаловался на недосып. Лазарев уверен, что это сказывается на его внешнем виде.

Из гримерки Сергей заявил, что он очень сильно отек: «Отек произошел. Что же? Чуть-чуть отек, нет сна. На ночь была еда в час ночи, как иначе? Конечно».