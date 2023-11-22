Портниха Пугачевой рассказала о здоровье еле ходящей певицы: «Больно за этим наблюдать»

В последнее время в СМИ все чаще обсуждают состояние здоровья и изменения во внешности Аллы Борисовны Пугачевой, которая покинула Россию на фоне сложной ситуации в мире. Недавно бывшая портниха артистки предоставила интервью, в котором рассказала о трудностях, с которыми сталкивается легендарная певица.

Здоровье 74-летней народной артистки оставляет желать лучшего

Любовь Аксенова, долгое время являвшаяся портнихой Примадонны, поделилась информацией о том, что здоровье 74-летней народной артистки оставляет желать лучшего. Согласно словам дизайнера, в последние годы Пугачева испытывала сильные боли в ноге, которые причиняли ей невыносимые страдания. Иногда из-за этого на сцене Алла Борисовна вынуждена была снимать обувь и выступать босиком.

«Перед концертом она бросала обувь, босиком по сцене ходила. Я эту обувь должна была караулить. Мне было очень больно за ней это наблюдать», - вспоминает Любовь Аксенова.