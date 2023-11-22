«Никогда не буду выступать»: Лайма Вайкуле сообщила, что она стремится «просветить» и «вразумить» россиян

Лайма Вайкуле не исключает, что когда-либо выступит в России. Но Teleprogramma.pro пишет, что певица назвала для этого условия.

Вайкуле допускает, что может приехать в Россию

В настоящее время исполнительница не дает концертов в РФ, хотя допускает, что может приехать в страну.

«Никогда в России выступать не буду. Может, если будут извинения, покаяния, если там все изменится. Мне кажется, что не буду там никогда выступать», — отметила Вайкуле.

Латвийская певица добавила в ходе беседы с украинской журналисткой, что стремится «просветить» и «вразумить» россиян.