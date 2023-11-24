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Самые богатые российские олигархи объявили Пугачевой бойкот: стали над ней посмеиваться

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Самые богатые российские олигархи объявили Пугачевой бойкот: стали над ней посмеиваться
В России
Источник фото: @_alla.pugacheva_

Алла Пугачева, которая долгое время не выходила на сцену, приняла решение выступить на новогодних корпоративах. За свое участие она просит гонорар в размере 46 миллионов рублей. 

Однако, согласно сообщению светской львицы Алены Кравец, олигархи с Рублевки, которые ранее приглашали Пугачеву на свои вечеринки, объявили бойкот певице из-за ее высоких гонораров и недавних постов в социальных сетях, которые вызвали негодование. Некоторые заявили, что не намерены «кормить ее семейку», и решили отказаться от приглашения Аллы Пугачевой на свои мероприятия, предпочитая других исполнителей, таких как Лолита, Таисия Повалий, Азиза, Наташа Королева, Маша Распутина. 

Алла Борисовна перегибает палку 

«Это правда. Ни один из моих соседей звать ее не планирует. Когда стал известен ее гонорар за корпоратив, все стали над ней посмеиваться. Алла Борисовна перегибает палку своими постами, поэтому в наших кругах ей объявили бойкот», - говорит Кравец.

Информационное агентство «Informing»

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