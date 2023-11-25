В Екатеринбурге вторые сутки ищут 44-летнего Андрея Чазова: пропал без вести

В Екатеринбурге пропал без вести 44-летний мужчина. Андрей Чазов исчез при загадочных обстоятельствах.

Вышел из дома 22 ноября, никому ничего не сказав

Он вышел из дома еще 22 ноября, никому ничего не сказав, пишет e1.ru. Екатеринбуржец не взял даже телефон. Чазов планировал приехать в Кировском районе 22 ноября к родным, но не добрался до них.

«В ночь на 22 ноября он уехал в Екатеринбург. Родных не предупреждал. С собой не взял телефон», — сказано в сообщении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Он был в черной куртке, джинсах, ботинках, черной шапке. На вид 173 сантиметра, худой, с голубо-карими глазами и русыми волосами, бородой.