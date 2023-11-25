В Татарстане на свет появилась недоношенная девочка с уникальным именем Россия-Святосия-Святороссия

В Набережных Челнах (Татарстан) появилась на свет недоношенная девочка, которой родители дали уникальное имя.

Малышка Россия-Святосия-Святороссия появилась на свет на сроке 35 недель с весом 1,8 кг, а ростом 45 сантиметров. Об этом пишет телеграм-канал Камского детского медицинского центра.

Ребенка назвали редким именем не случайно

В сообщении отмечается, что ребенка назвали редким именем не случайно. Так, маму новорожденной малышки зовут Родушка. Ее старшему брату дали имя Природа. Также добавим, что на минувшей неделе кроху выписали домой из перинатального центра. Там они вместе с мамой провели две недели.

Медперсонал больницы признался роженице, что это самое уникальное имя, которое им когда-либо приходилось слышать.