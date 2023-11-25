Информинг » В России » В Татарстане на свет появилась недоношенная девочка с уникальным именем Россия-Святосия-Святороссия

В Татарстане на свет появилась недоношенная девочка с уникальным именем Россия-Святосия-Святороссия

Image 16+
В Татарстане на свет появилась недоношенная девочка с уникальным именем Россия-Святосия-Святороссия
В России
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

В Набережных Челнах (Татарстан) появилась на свет недоношенная девочка, которой родители дали уникальное имя. 

Малышка Россия-Святосия-Святороссия появилась на свет на сроке 35 недель с весом 1,8 кг, а ростом 45 сантиметров. Об этом пишет телеграм-канал Камского детского медицинского центра.

Ребенка назвали редким именем не случайно 

В сообщении отмечается, что ребенка назвали редким именем не случайно. Так, маму новорожденной малышки зовут Родушка. Ее старшему брату дали имя Природа. Также добавим, что на минувшей неделе кроху выписали домой из перинатального центра. Там они вместе с мамой провели две недели. 

Медперсонал больницы признался роженице, что это самое уникальное имя, которое им когда-либо приходилось слышать.

Информационное агентство «Informing»

Тачки за миллионы: Послание губернатора Моора приехали послушать люди на машинах с блатными номерами

Тачки за миллионы: Послание губернатора Моора приехали послушать люди на машинах с блатными номерами

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Самые богатые российские олигархи объявили Пугачевой бойкот: стали над ней посмеиваться

Вчера, 18:58

IKEA снова открывается в Новосибирске, но есть нюанс

Вчера, 11:13

Приехавшая в столицу красноярка рассказала о минусах жизни в Москве: высказала все, что накипело

Вчера, 10:58

Жительница Брянской области подала в суд из-за огорода, истоптанного российскими военными

23-11-2023, 21:03

Обычный строитель из Екатеринбурга выиграл в лотерею 16 миллионов рублей

23-11-2023, 16:48

Тачки за миллионы: Послание губернатора Моора приехали послушать люди на машинах с блатными номерами

23-11-2023, 10:03

Подарок на Новый год: кому в России повысят пенсии в декабре

22-11-2023, 22:33

Прибыль за нефть в России в ноябре меньше в 1,6 раза, чем в октябре

22-11-2023, 20:58

Жены самарских мобилизованных потребовали у депутатов вернуть мужчин домой

22-11-2023, 16:28

Разгневанные екатеринбуржцы осадили офис «Ростелекома» на Луначарского

22-11-2023, 12:18

Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео

22-11-2023, 10:43

Появились жуткие подробности об убийстве 14-летней школьницы и ее мамы в Екатеринбурге

21-11-2023, 22:43

«Спешил на репетицию»: В смертельном ДТП умер 27-летний российский актер Максим Шахров

21-11-2023, 22:18

В метро Екатеринбурга скопились гигантские очереди: видео из подземки

21-11-2023, 21:28

Стало известно, куда пропал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

21-11-2023, 14:28

В военкомате Марий Эл подтвердили гибель в СВО 44-летнего звукорежиссера «Реальных пацанов» Валентина Ушакова

21-11-2023, 13:53

Скончался известный тюменский автоблогер «Калян86»: пил много энергетиков

21-11-2023, 11:23

Мэрия Екатеринбурга отказалась от покупки иномарок для чиновников, но мэр и губернатор не ездят на «Ладе»

21-11-2023, 10:33

Екатеринбурженка лишилась 160 тысяч рублей после заказа iPhone на маркетплейсе

20-11-2023, 22:33

Киллер по кличке Саша Солдат признался, о чем больше всего сожалеет в жизни

20-11-2023, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU