Макс Фадеев дал «пощечину» Западу, написав песню «Мой мармеладный», которая вошла в топ-3 мирового чарта Viral 50 в Spotify. Об этом заявила Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, слова корой приводит Пятый канал, «отменять Россию» бессмысленно.

«Звучит как пощечина „отменяльщикам“. Куда всем до Федора Михайловича Достоевского, когда даже в нынешних условиях в мировых лидерах российская песня» — потешается Захарова.

Фадеева Захарова назвала огромным талантом

Фадеева она назвала огромным талантом и добавила, что его композиции будут продолжать петь и слушать в разных уголках страны. Напоследок Захарова добавила, что отменять культуру страны — это все равно что пытаться подмести пустыню либо выпить море.