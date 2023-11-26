Информинг » В России » Мария Захарова потешается, что Россия дала пощечину «отменяльщикам» с Запада

Мария Захарова потешается, что Россия дала пощечину «отменяльщикам» с Запада

Image 16+
Мария Захарова потешается, что Россия дала пощечину «отменяльщикам» с Запада
В России
Источник фото: @fadeevmaxim

Макс Фадеев дал «пощечину» Западу, написав песню «Мой мармеладный», которая вошла в топ-3 мирового чарта Viral 50 в Spotify. Об этом заявила Мария Захарова. 

По словам официального представителя МИД РФ, слова корой приводит Пятый канал, «отменять Россию» бессмысленно.

«Звучит как пощечина „отменяльщикам“. Куда всем до Федора Михайловича Достоевского, когда даже в нынешних условиях в мировых лидерах российская песня» — потешается Захарова.

Фадеева Захарова назвала огромным талантом

Фадеева она назвала огромным талантом и добавила, что его композиции будут продолжать петь и слушать в разных уголках страны. Напоследок Захарова добавила, что отменять культуру страны — это все равно что пытаться подмести пустыню либо выпить море.

Информационное агентство «Informing»

IKEA снова открывается в Новосибирске, но есть нюанс

IKEA снова открывается в Новосибирске, но есть нюанс

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Мария Захарова потешается, что Россия дала пощечину «отменяльщикам» с Запада

Сегодня, 21:48

В Екатеринбурге вторые сутки ищут 44-летнего Андрея Чазова: пропал без вести

Вчера, 21:28

В Татарстане на свет появилась недоношенная девочка с уникальным именем Россия-Святосия-Святороссия

Вчера, 20:33

Самые богатые российские олигархи объявили Пугачевой бойкот: стали над ней посмеиваться

24-11-2023, 18:58

IKEA снова открывается в Новосибирске, но есть нюанс

24-11-2023, 11:13

Приехавшая в столицу красноярка рассказала о минусах жизни в Москве: высказала все, что накипело

24-11-2023, 10:58

Жительница Брянской области подала в суд из-за огорода, истоптанного российскими военными

23-11-2023, 21:03

Обычный строитель из Екатеринбурга выиграл в лотерею 16 миллионов рублей

23-11-2023, 16:48

Тачки за миллионы: Послание губернатора Моора приехали послушать люди на машинах с блатными номерами

23-11-2023, 10:03

Подарок на Новый год: кому в России повысят пенсии в декабре

22-11-2023, 22:33

Прибыль за нефть в России в ноябре меньше в 1,6 раза, чем в октябре

22-11-2023, 20:58

Жены самарских мобилизованных потребовали у депутатов вернуть мужчин домой

22-11-2023, 16:28

Разгневанные екатеринбуржцы осадили офис «Ростелекома» на Луначарского

22-11-2023, 12:18

Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео

22-11-2023, 10:43

Появились жуткие подробности об убийстве 14-летней школьницы и ее мамы в Екатеринбурге

21-11-2023, 22:43

«Спешил на репетицию»: В смертельном ДТП умер 27-летний российский актер Максим Шахров

21-11-2023, 22:18

В метро Екатеринбурга скопились гигантские очереди: видео из подземки

21-11-2023, 21:28

Стало известно, куда пропал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

21-11-2023, 14:28

В военкомате Марий Эл подтвердили гибель в СВО 44-летнего звукорежиссера «Реальных пацанов» Валентина Ушакова

21-11-2023, 13:53

Скончался известный тюменский автоблогер «Калян86»: пил много энергетиков

21-11-2023, 11:23

Новости партнеров
2023
ru-RU