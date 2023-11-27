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Гражданам России рассказали, что случится, если спать всего пять часов в сутки

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Гражданам России рассказали, что случится, если спать всего пять часов в сутки
В России
Фото: @lookstudio / freepik.com

Что будет происходить с организмом человека, если спасть пять часов в сутки, поведала врач-терапевт Екатерина Сафронова.

Недостаток сна имеет серьезные последствия

Недостаток сна имеет серьезные последствия, в том числе провоцирует диабет и сердечно-сосудистые недуги, включая инсульт и инфаркт. Недосып вызывает сбои в работе надпочечников и симпатической нервной системы. Она, в свою очередь, является ускорителем нервной системы. Если человек не сможет заснуть, она ускорится. Если спать пяти часов ежедневно, сбросить вес не удастся. 

«Человек может придерживаться диеты, заниматься спортом, но если неправильный сон, он зря тратит время», — цитирует «МедикФорум» врача.

Информационное агентство «Informing»

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