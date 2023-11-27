Циклон, натворивший бед на юге России, испортит погоду в Петербурге

В прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 27 ноября говорится, что в городе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, сильными снегопадами, метелью на некоторых участках. Во второй половине дня могут местами наблюдаться сильные порывы ветра. Температура воздуха опустится ночью до минус 9–11 градусов, а днем составит - до минус 4–6 градусов. Обстановка на дорогах будет сложной, пишет Фонтанка.

Погода в Петербурге и Ленобласти находится сейчас под влиянием северной периферии южного циклона. Именно он и вызвал непогоду на юге России, замедлив движение всех самолетов в Москве. Центр циклона ожидается над западом Центрального округа в середине дня. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что ниже обычного.

Ночью 28 ноября прогнозируется сильный снег, метель с порывистым ветром. Температура опустится до минус 5–7 градусов. Днем жителей и гостей города ждет минус 1–3 градуса, что создаст дополнительные сложности на автодорогах.