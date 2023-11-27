Депутат Госдумы выступила категорически против возвращения актера Трескунова: «Он против России»

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Елены Драпеко, актеру Семену Трескунову назад в Россию дороги нет.

News.ru напоминает, что артист, который покинул родину, заявил, что имеет намерение ввернуться. Депутат высказала свое мнение относительно этой новости.

Драпенко подчеркнула, что знаменитостям не следует возвращаться в Россию исключительно ради финансового благосостояния. По ее мнению, решение уехать может свидетельствовать о неприязни к России со стороны человека.

Если человек уехал, то значит он против РФ

«Я против возвращения Трескунова в Россию. Сбежал, так сбежал. Пусть остается теперь там и работает. Если человек уехал, то значит он против РФ. Не должны возвращаться люди на родину из-за желания заработать, такое народ не примет», — сказала парламентарий.