Жители Уралмаша пожаловались на огромные счета за свет и воду в подъездах

Жители одного из домов на Донбасской улице в Екатеринбурге столкнулись с неожиданным перерасчетом коммунальных платежей за общедомовое потребление.

По стандарту, платежи за ОДПУ не превышают обычно нескольких сотен рублей, однако в ноябре жители получили квитанции с перерасчетами в размере от 10 до 15 тыс. рублей. Жильцы Уралмаша высказывают свое недовольство по поводу такого увеличения суммы платежей, особенно среди пожилых людей.

Была проведена корректировка счетчиков за несколько месяцев в рамках перехода к новым алгоритмам

По словам представителей управляющей компании, была проведена корректировка счетчиков за несколько месяцев в рамках перехода к новым алгоритмам. Это вызвало такие перерасчеты, которые выглядят неоправданно высокими. В ранее принятом порядке корректировка проводилась раз в год, хотя теперь было решено проводить ее ежемесячно, как и в других домах.