Ученые нашли связь между COVID-19 и уменьшением словарного запаса

Ученые из РФ провели новое исследование с использованием нейросетей, чтобы проанализировать активность головного мозга у пациентов, переболевших ковидом. Эксперимент проводили с участием 105 добровольцев, разделенных предварительно на две группы.

Уменьшение активности головного мозга

Участники, не контактировавшие ранее с коронавирусом, произносили слова, отображаемые на экране, в это время их мозг был просканирован с применением электроэнцефалограммы. Как оказалось, у переболевших коронавирусом испытуемых ЭЭГ показала уменьшение активности головного мозга в обоих полушариях на низких частотах. Это является признаком тревожных состояний и депрессивных расстройств.

Также выявилось снижение темпа речи и трудности с подбором слов у пациентов с ковидом. Исследователи подчеркнули, что до 10% больных сохраняют патологии речевых и мыслительных функций даже спустя 3 месяца и больше.