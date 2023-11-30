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Ученые нашли связь между COVID-19 и уменьшением словарного запаса

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Ученые нашли связь между COVID-19 и уменьшением словарного запаса
Новости науки
Фото: @DCStudio / freepik.com

Ученые из РФ провели новое исследование с использованием нейросетей, чтобы проанализировать активность головного мозга у пациентов, переболевших ковидом. Эксперимент проводили с участием 105 добровольцев, разделенных предварительно на две группы. 

Уменьшение активности головного мозга

Участники, не контактировавшие ранее с коронавирусом, произносили слова, отображаемые на экране, в это время их мозг был просканирован с применением электроэнцефалограммы. Как оказалось, у переболевших коронавирусом испытуемых ЭЭГ показала уменьшение активности головного мозга в обоих полушариях на низких частотах. Это является признаком тревожных состояний и депрессивных расстройств.

Также выявилось снижение темпа речи и трудности с подбором слов у пациентов с ковидом. Исследователи подчеркнули, что до 10% больных сохраняют патологии речевых и мыслительных функций даже спустя 3 месяца и больше.

Информационное агентство «Informing»

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