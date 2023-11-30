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Asayis: убийца действовал очень хладнокровно, убивая двух россиянок в Турции

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Asayis: убийца действовал очень хладнокровно, убивая двух россиянок в Турции
В Мире
Фото: @Rawf8.com / freepik.com

В турецком курортном районе Бодрум произошло жестокое убийство 42-летней женщины из России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Обеих россиянок хладнокровно застрелили из ружья, а затем вывезли тела за город.

Ирина, бывшая фотомодель и работница в сфере недвижимости, проживала в арендованном частном доме в Бодруме.

Тела были найдены завернутыми в простыню и туго перетянутыми веревкой. Следствие указывает на очень хладнокровное совершение убийства.

Родственники, которые не смогли дозвониться до женщины, обнаружили следы крови, приехав к ней домой. Изначально рассматривались разные версии. Но следователи пришли к выводам, что причиной такого ужасного преступления мог стать семейный конфликт.

Ирина, как сообщает турецкое издание Asayis, была замужем за литовцем Андреем Кушлевичем, находившимся в международном розыске. Согласно данным расследования, считается, что он и является главным подозреваемым в этом деле.

Информационное агентство «Informing»

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