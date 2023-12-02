Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

Автор Telegram-канала «Кулик по-пекински» Никита Куликов поделился своими наблюдениями и недовольством относительно жизни в Китае. Одной из главных проблем, по словам москвича, стал доступ к различным сервисам, таким как YouTube, Google, Telegram, которые заблокированы в стране. Куликов выразил недовольство системой обхода блокировок, которая схожа с той, что используется в России.

Подчеркнул медленный темп жизни в стране

Студент отметил, что приложения в КНР зачастую перегружены, поэтому не предоставляют пользователям английский перевод. Также парень подчеркнул медленный темп жизни в стране и отметил большие проблемы с движением на дорогах. О

н добавил, что китайская система оплаты UnionPay оказалась для него бесполезной.