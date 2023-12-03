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В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения

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В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения
В Мире
Фото: freepik.com

В КНР был обнаружен новый вирус, характеризующийся высокой степенью заразности и быстрым распространением среди населения. По данным Daily Mail, ежедневно госпитализируют не менее семи тысяч человек. Среди основных симптомов выделяют высокую температуру, образование узелков в легких, озноб без кашля. 

Вначале данные симптомы проявлялись только у детей, но за последнюю неделю их начали выявлять в Китае у взрослых. Из-за этого медицинским учреждениям приказали увеличить количество рабочих часов. Больницы переполнены, местные школы отменили занятия. 

По сведениям профессора института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу, недуг может быть вызван различными респираторными патогенами, включая бактерию Mycoplasma pneumoniae, которая вызывает нередко атипичную пневмонию. 

В Пекине предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить панику среди местного населения. Президент отдал приказ провести расследование происхождения опасного вируса-мутанта для минимизации масштабов возможной эпидемии.

Информационное агентство «Informing»

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