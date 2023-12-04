Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

Чарльз Фини, основатель известной во всем мире сети магазинов Duty Free, запомнился миру как один из наиболее необычных американских миллиардеров.

В 1956 году мужчина создал небольшую фирму Duty Free, которая вскоре превратилась в мировую сеть магазинов, приносящую доход. Несмотря на феноменальный успех нового предприятия, Фини оставался альтруистом. Все свое состояние, превышающее 8 млрд долларов, он потратил на благотворительность. Богач продал все особняки, яхты, транспортные средства, самолеты, предметы роскоши.

Фини предпочитал скромный образ жизни

При этом Фини предпочитал скромный образ жизни. Он не имел собственной машины, проживал в съемной квартире, носил часы за 15 долларов. Чарльзу было очень приятно, что его деньги приносят пользу.

Фини ушел из жизни в конце октября этого года, однако для многих он стал настоящим героем и примером для подражания.