Информинг » В Мире » Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

Image 16+
Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру
В Мире
Фото: @jcomp / freepik.com

Чарльз Фини, основатель известной во всем мире сети магазинов Duty Free, запомнился миру как один из наиболее необычных американских миллиардеров. 

В 1956 году мужчина создал небольшую фирму Duty Free, которая вскоре превратилась в мировую сеть магазинов, приносящую доход. Несмотря на феноменальный успех нового предприятия, Фини оставался альтруистом. Все свое состояние, превышающее 8 млрд долларов, он потратил на благотворительность. Богач продал все особняки, яхты, транспортные средства, самолеты, предметы роскоши.

Фини предпочитал скромный образ жизни 

При этом Фини предпочитал скромный образ жизни. Он не имел собственной машины, проживал в съемной квартире, носил часы за 15 долларов. Чарльзу было очень приятно, что его деньги приносят пользу. 

Фини ушел из жизни в конце октября этого года, однако для многих он стал настоящим героем и примером для подражания.

Информационное агентство «Informing»

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения

Вчера, 16:43

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

2-12-2023, 13:23

Asayis: убийца действовал очень хладнокровно, убивая двух россиянок в Турции

30-11-2023, 15:28

Mash: причиной убийства матери и дочеры в Турции могли стать деньги

29-11-2023, 21:28

Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой

29-11-2023, 13:03

В Китае рабочие с химзащитой дезинфицируют улицы и здания на фоне вспышки загадочной болезни

28-11-2023, 22:23

Археологи из Финляндии раскрыли магию «Церкви дьявола»

28-11-2023, 15:28

Жители Северной Кореи массово лысеют из-за брюшного тифа и дешевых шампуней

27-11-2023, 21:53

Перебравшийся в Китай студент из РФ назвал основные отличия метро Москвы и Пекина

26-11-2023, 14:33

«По 1000 звонков в день»: Дети с пугающим «синдромом белых легких» заполонили китайские больницы

25-11-2023, 17:43

Вспышка «загадочной пневмонии» в Китае ухудшается: привязанные к капельницам дети лежат на полу больниц

25-11-2023, 17:33

«Нет иммунитета»: Китай виноват в сплеске неизвестной болезни после самого строгого в мире карантина

24-11-2023, 13:23

Вирусолог Вострухов оценил, чем опасна вспышка неизвестной пневмонии в Китае

24-11-2023, 12:48

В Японии установлены максимальные ежедневные дозы алкоголя для мужчин и женщин

23-11-2023, 17:33

Кремируют и похоронят: Тело погибшего в Индии русского актера Белецкого не вернут в Россию

23-11-2023, 13:58

Два обнажённых тела: Российский актер с подругой найден в Индии мертым при загадочных обстоятельствах

22-11-2023, 18:43

Редкое глубоководное чудовище, превращающее самцов в сексуальных рабов, выброшено на берег в Калифорнии

22-11-2023, 11:28

Пентагон вкладывает в поиски инопланетян миллионы долларов

8-11-2023, 23:28

Ученый объяснил, как ВС Израиля видят подземные тоннели боевиков ХАМАС с БПЛА

4-11-2023, 16:42

В польской шахте «Богданка» провели эротическую фотосессию

3-11-2023, 16:32

Новости партнеров
2023
ru-RU