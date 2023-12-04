Информинг » В Мире » Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

Image 16+
Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах
В Мире
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

Вспышка таинственной пневмонии, начавшаяся в Китае, вызывает тревогу в США и Европе. Власти США сообщают о росте случаев респираторных заболеваний у детей, однако Центры по контролю за заболеваниями заверяют, что этот рост является сезонным и не требует паники.

Сенаторы хотят запретить поездки в КНР

Загадочное заболевание в Китае связывают с гриппом, вирусом RSV, SARS-CoV-2 и бактериальной инфекцией mycoplasma pneumoniae. Местные власти отмечают, что вспышки связаны с отменой карантинных ограничений. Сенаторы США, взволнованные ситуацией, потребовали запретить поездки в КНР, ссылаясь на отсутствие доверия к информации, предоставляемой китайским правительством.

Рост случаев mycoplasma pneumoniae все больше фиксируют в Европе, включая Данию, Нидерланды, Францию. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что у вспышки китайской пневмонии нет пандемического потенциала, однако ситуация будет все равно внимательно отслеживаться.

Информационное агентство «Informing»

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

Вчера, 22:48

Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

Вчера, 02:33

В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения

3-12-2023, 16:43

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

2-12-2023, 13:23

Asayis: убийца действовал очень хладнокровно, убивая двух россиянок в Турции

30-11-2023, 15:28

Mash: причиной убийства матери и дочеры в Турции могли стать деньги

29-11-2023, 21:28

Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой

29-11-2023, 13:03

В Китае рабочие с химзащитой дезинфицируют улицы и здания на фоне вспышки загадочной болезни

28-11-2023, 22:23

Археологи из Финляндии раскрыли магию «Церкви дьявола»

28-11-2023, 15:28

Жители Северной Кореи массово лысеют из-за брюшного тифа и дешевых шампуней

27-11-2023, 21:53

Перебравшийся в Китай студент из РФ назвал основные отличия метро Москвы и Пекина

26-11-2023, 14:33

«По 1000 звонков в день»: Дети с пугающим «синдромом белых легких» заполонили китайские больницы

25-11-2023, 17:43

Вспышка «загадочной пневмонии» в Китае ухудшается: привязанные к капельницам дети лежат на полу больниц

25-11-2023, 17:33

«Нет иммунитета»: Китай виноват в сплеске неизвестной болезни после самого строгого в мире карантина

24-11-2023, 13:23

Вирусолог Вострухов оценил, чем опасна вспышка неизвестной пневмонии в Китае

24-11-2023, 12:48

В Японии установлены максимальные ежедневные дозы алкоголя для мужчин и женщин

23-11-2023, 17:33

Кремируют и похоронят: Тело погибшего в Индии русского актера Белецкого не вернут в Россию

23-11-2023, 13:58

Два обнажённых тела: Российский актер с подругой найден в Индии мертым при загадочных обстоятельствах

22-11-2023, 18:43

Редкое глубоководное чудовище, превращающее самцов в сексуальных рабов, выброшено на берег в Калифорнии

22-11-2023, 11:28

Пентагон вкладывает в поиски инопланетян миллионы долларов

8-11-2023, 23:28

Новости партнеров
2023
ru-RU