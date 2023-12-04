Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

Вспышка таинственной пневмонии, начавшаяся в Китае, вызывает тревогу в США и Европе. Власти США сообщают о росте случаев респираторных заболеваний у детей, однако Центры по контролю за заболеваниями заверяют, что этот рост является сезонным и не требует паники.

Сенаторы хотят запретить поездки в КНР

Загадочное заболевание в Китае связывают с гриппом, вирусом RSV, SARS-CoV-2 и бактериальной инфекцией mycoplasma pneumoniae. Местные власти отмечают, что вспышки связаны с отменой карантинных ограничений. Сенаторы США, взволнованные ситуацией, потребовали запретить поездки в КНР, ссылаясь на отсутствие доверия к информации, предоставляемой китайским правительством.

Рост случаев mycoplasma pneumoniae все больше фиксируют в Европе, включая Данию, Нидерланды, Францию. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что у вспышки китайской пневмонии нет пандемического потенциала, однако ситуация будет все равно внимательно отслеживаться.