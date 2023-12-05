Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2024 год

Коммерсантъ сегодня пишет о прогнозе датского Saxo Bank на 2024 год, который включает «шокирующие предсказания», касающиеся разных аспектов мировой политики и экономики. Вот несколько самых главные:

Конец капитализма в США. Правительство США увеличит фискальные расходы, избегая экономических проблем и социальных волнений. В итоге ожидается высокий уровень инфляции, слабый спрос на государственные облигации, рост доходности по облигациям. Выборы в США. Роберт Кеннеди-младший побеждает на выборах 2024 года и наступает новая политическая эра, ориентированная против плутократии. Глобальные кризисы. Мир ждут атаки национальной безопасности с использованием генеративного ИИ, а также эпидемия ожирения и эпидемия болезней, связанных с лишним весом. Рост цен на нефть. Цены на нефть достигнут $150 за баррель. Саудовская Аравия выкупит права на проведение Лиги чемпионов и создаст Мировую Лигу чемпионов.