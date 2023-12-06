Названы лучшие семейные авто за 800 000 рублей по версии «За рулем»

Эксперты «За рулем» признали Citroen C4 Picasso лучшим семейным авто за 800 тысяч рублей. Этот автомобиль, по мнению экспертов, предоставляет отличное сочетание цены и качества.

Рекомендуется приобретать версию с дизельным двигателем объемом 1,6 л. и механикой, минимальная цена которой начинается от 800 000 рублей.

На втором месте оказался Ford C-Max второго поколения, который предлагает разнообразные двигатели, включая дизели и 1,5-л бензиновый мотор. Цены стартуют от 1,1 миллиона рублей.

На третьем месте расположился Opel Zafira C. Желательно выбирать модели с двигателями, объем которых составляет 1,6 и 1,8 литра.

В перечень лучших семейных машин попали Skoda Roomster, Renault Scenic, Skoda Roomster, Volkswagen Touran, Toyota Verso. Все они имеют возраст 8-10 лет и пробег от 100 до 150 тысяч км.