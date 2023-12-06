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Названы лучшие семейные авто за 800 000 рублей по версии «За рулем»

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Названы лучшие семейные авто за 800 000 рублей по версии «За рулем»
Автомобильные новости
Фото: Citroen C4 Picasso / stock.adobe.com

Эксперты «За рулем» признали Citroen C4 Picasso лучшим семейным авто за 800 тысяч рублей. Этот автомобиль, по мнению экспертов, предоставляет отличное сочетание цены и качества. 

Рекомендуется приобретать версию с дизельным двигателем объемом 1,6 л. и механикой, минимальная цена которой начинается от 800 000 рублей. 

На втором месте оказался Ford C-Max второго поколения, который предлагает разнообразные двигатели, включая дизели и 1,5-л бензиновый мотор. Цены стартуют от 1,1 миллиона рублей. 

На третьем месте расположился Opel Zafira C. Желательно выбирать модели с двигателями, объем которых составляет 1,6 и 1,8 литра. 

В перечень лучших семейных машин попали Skoda Roomster, Renault Scenic, Skoda Roomster, Volkswagen Touran, Toyota Verso. Все они имеют возраст 8-10 лет и пробег от 100 до 150 тысяч км.

Информационное агентство «Informing»

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