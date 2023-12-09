Под поверхностью Марса учёные обнаружили необъяснимые объекты

Китайские учёные сообщили, что они обнаружили необъяснимые объекты под поверхностью Марса. Их нашел марсоход «Чжужун», пишет Газета.ру. Аппарат обнаружил на глубине 35 метров многоугольники непонятного происхождения.

Это открытие может внести свой вклад в понимание происхождения и истории загадочной Красной планеты.

Кроме того сообщается, что в районе Равнины Утопия обнаружились гидратированные сульфаты и гидрокремнезем. Это может указывать на наличие в прошлом жидкой соленой воды на Марсе и вулканической активности.