Информинг » Наука и техника » Новости науки » Под поверхностью Марса учёные обнаружили необъяснимые объекты

Под поверхностью Марса учёные обнаружили необъяснимые объекты

Image 16+
Под поверхностью Марса учёные обнаружили необъяснимые объекты
Новости науки
Фото: @BrunoAlbino / pixabay.com

Китайские учёные сообщили, что они обнаружили необъяснимые объекты под поверхностью Марса. Их нашел марсоход «Чжужун», пишет Газета.ру. Аппарат обнаружил на глубине 35 метров многоугольники непонятного происхождения.

Это открытие может внести свой вклад в понимание происхождения и истории загадочной Красной планеты.

Кроме того сообщается, что в районе Равнины Утопия обнаружились гидратированные сульфаты и гидрокремнезем. Это может указывать на наличие в прошлом жидкой соленой воды на Марсе и вулканической активности.

Информационное агентство «Informing»

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Уран в воде: Ученые выяснили, в каких районах Башкирии опасная питьевая вода

Вчера, 15:18

Ученые обнаружили связь между домашними кошками и развитием шизофрении

5-12-2023, 21:33

Заработались до смерти: Учёные ВОЗ вынесли приговор трудоголикам

4-12-2023, 18:48

Ученые из США нашли связь лактобактерий в продуктах с психическим здоровьем

4-12-2023, 11:53

Ученые из Америки нашли взаимосвязь между бытовой химией, пластиком и эпидемией ожирения

3-12-2023, 20:08

Ученые из США рассказали, почему люди видят призраков

3-12-2023, 14:18

В Швеции найдена связь между показателями крови и долголетием

3-12-2023, 03:53

Ученые обнаружили новый признак в борьбе с болезнью, вызывающей головокружение

2-12-2023, 20:58

Ученые нашли связь между COVID-19 и уменьшением словарного запаса

30-11-2023, 14:53

GGG: 11 опасных вулканов угрожают населению Канады и США

30-11-2023, 12:23

Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока только собакам

29-11-2023, 17:23

Ученые из Америки нашли действенный способ, как нокаутировать бессонницу

28-11-2023, 10:48

Китайские генетики пообещали уникальное будущее людям — возможность чувствовать себя молодым даже в 150 лет

27-11-2023, 10:48

В Японии раскрыли, как происходит процесс старения

27-11-2023, 10:38

Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

26-11-2023, 22:33

Климатолог заявил, что если Гольфстрим остановится, то Ростов уйдет под воду

26-11-2023, 15:18

Назвали места на Земле, которые первыми уйдут под воду и станут необитаемыми из-за потепления

26-11-2023, 13:03

Ученые выяснили, что женщины извиняются совершенно неправильно — они рассказали, как нужно

25-11-2023, 19:18

Женская власть: Дамы являются прирожденными охотниками, а не домохозяйками, говорят ученые

24-11-2023, 01:33

Ученые доказали, что кулон египетского фараона Тутанхамона — внеземного происхождения

23-11-2023, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU