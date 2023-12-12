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Секрет найден: Эксперт нашел самые слобозащиненные от угона автомобили

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Секрет найден: Эксперт нашел самые слобозащиненные от угона автомобили
Автомобильные новости
Фото: freepik.com

Эксперт по защите от угона авто Андрей Кондрашов заявил порталу SpeedMe, что злоумышленники чаще всего используют схему угона «тотальные машины», причем марки Hyundai и Kia оказываются наиболее подвержены этому виду преступлений. Это связано с высоким спросом на данные иномарки на вторичке.

Угнанное авто превращается в тотальную машину

По словам специалиста, часто воры прибегают к схеме, при которой угнанное авто превращается в тотальную машину, будь-то полное сгорание или участие в ДТП. Далее на транспортное средство устанавливают номера другой машины, которая находится в неисправном состоянии. Это так называемое отбеливание автомобиля.

Кондрашов говорит, что Hyundai и Kia могут быть угнаны за 1 минуту, особенно если оборудованы только штатной сигнализацией, не имея достаточно хорошей защиты от угона.

Информационное агентство «Informing»

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