Секрет найден: Эксперт нашел самые слобозащиненные от угона автомобили

Эксперт по защите от угона авто Андрей Кондрашов заявил порталу SpeedMe, что злоумышленники чаще всего используют схему угона «тотальные машины», причем марки Hyundai и Kia оказываются наиболее подвержены этому виду преступлений. Это связано с высоким спросом на данные иномарки на вторичке.

Угнанное авто превращается в тотальную машину

По словам специалиста, часто воры прибегают к схеме, при которой угнанное авто превращается в тотальную машину, будь-то полное сгорание или участие в ДТП. Далее на транспортное средство устанавливают номера другой машины, которая находится в неисправном состоянии. Это так называемое отбеливание автомобиля.

Кондрашов говорит, что Hyundai и Kia могут быть угнаны за 1 минуту, особенно если оборудованы только штатной сигнализацией, не имея достаточно хорошей защиты от угона.