Эксперт нашел связь между ездой при низкой температуре и поломками автомобиля

В зимние месяцы многие автомобили сталкиваются с типичными поломками, сообщает портал 74.ru. В мороз моторное масло становится более вязким, что может привести к плохой смазке или износу деталей. Подшипники скольжения также становятся очень чувствительными к качеству масла.

Провоцирует критический износ мотора

Красноярский эксперт Иван Криволуцкий выделяет 4-е главных правила эксплуатации авто в морозы. Во-первых, при температуре от -20 до -30 градусов металл деталей цилиндропоршневой группы и подшипников коленвала стачивается сильнее. Это провоцирует критический износ мотора после 10 или 15 лет холодных пусков. Также зимой аккумулятор испытывает повышенные нагрузки, а запуск двигателя в условиях холода потребляет больше энергии, поэтому старые батареи могут разряжаться намного быстрее.

Кроме того, длительное кручение стартером при пуске в мороз может дополнительно нагружать мотор и аккумулятор.