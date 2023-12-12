Из-за морозов в Тюмени резко вырос спрос на «разморозку» авто: просят до 8 тысяч рублей

В Тюмени из-за аномальных морозов увеличился спрос на услуги по отогреву авто. Многие водители столкнулись с трудностью запуска машины из-за низких температур, поэтому они нередко обращаются за помощью к специализированным службам.

Сам процесс отогрева включает использование теплоизоляционной ткани, тепловой пушки для размораживания двигателя, топливной системы, пишет 72.ru. Эта услуга может стоить от двух до пяти тысяч рублей, в зависимости от сложности и автомобиля.

За отогрев микроавтобуса цена может достигать 5 тысяч рублей, а грузовика - до 8 тысяч и более. В некоторых случаях водители предпочитают использовать услуги таксистов, готовых помочь в прикуривании машины за сумму около 300 или 400 рублей.