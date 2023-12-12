Официально: В Челябинске в продаже нашли бюджетные автомобили Jetta

В Челябинске начались официальные продажи автомобилей Jetta, представляющих собой бюджетную линейку автоконцерна Volkswagen, разработанную специально для китайского рынка. Порталом 74.ru даже был произведен экспресс-тест на модель Jetta VA3, аналогичной Volkswagen Polo, где рассмотрены отличия от предыдущих моделей, выпущенных в Калуге, и китайских вариантов.

Бренд Jetta предлагает не только седан VA3, но два кроссовера — VS5 и VS7. Седан Jetta VA3 базируется на платформе PQ25 и производится в Китае совместным предприятием VW и FAW. И хотя Jetta VA3 очень напоминает Polo, не является точной его копией. Он выделяется большим размером (4501 мм по сравнению с 4390 мм) и увеличенной колесной базой (2604 мм против 2553 мм).

Будут оснащены шестиступенчатыми автоматами Aisin

Отличия также заметны в дизайне капота, задних дверей, крыльев, в современном моторе EA211 на 1,5 литра (112 л. с.). Все поставляемые авто в РФ будут оснащены шестиступенчатыми автоматами Aisin. На дороге машина производит впечатление стандартного авто Volkswagen с надежной сборкой. Подвеска оценивается как комфортная, а динамика разгона за такие деньги приемлема (12 секунд до 100 км/ч).