Автоэксперт нашел удивительный способ, как сохранить машину в сильные морозы

Автоэксперт из Уфы Даниил Виноградов предостерегает автолюбителей от проблем в аномальные холода, которые охватывают республику. Он предоставляет следующие советы по подготовке машины к зимнему периоду:

Провести техосмотр, включая проверку состояния свечей зажигания, давления топлива в магистрали. Поддерживать полный бак топлива с целью избежания образования конденсата, сильно повреждающего топливную систему. Осмотреть аккумулятор и стартер, обратив внимание на состояние перед началом морозов. Главное - при запуске ограничивать время работы стартера до десяти секунд и сделать небольшие паузы между попытками.

Виноградов предупреждает от мытья автомобиля в морозное время, так как это может привести к порче лакокрасочного покрытия, а также к замерзанию дверей. А попадание воды в тормозные механизмы и их последующее замерзание — очень серьезная проблема, поэтому по возможности мойки стоит избегать.