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Автоэксперт нашел удивительный способ, как сохранить машину в сильные морозы

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Автоэксперт нашел удивительный способ, как сохранить машину в сильные морозы
Автомобильные новости
Фото: @senivpetro / freepik.com

Автоэксперт из Уфы Даниил Виноградов предостерегает автолюбителей от проблем в аномальные холода, которые охватывают республику. Он предоставляет следующие советы по подготовке машины к зимнему периоду:

  1. Провести техосмотр, включая проверку состояния свечей зажигания, давления топлива в магистрали.
  2. Поддерживать полный бак топлива с целью избежания образования конденсата, сильно повреждающего топливную систему.
  3. Осмотреть аккумулятор и стартер, обратив внимание на состояние перед началом морозов.
  4. Главное - при запуске ограничивать время работы стартера до десяти секунд и сделать небольшие паузы между попытками.

Виноградов предупреждает от мытья автомобиля в морозное время, так как это может привести к порче лакокрасочного покрытия, а также к замерзанию дверей. А попадание воды в тормозные механизмы и их последующее замерзание — очень серьезная проблема, поэтому по возможности мойки стоит избегать.

Информационное агентство «Informing»

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