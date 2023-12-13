NetEase: японский журналист пожалел, что спросил у Путина про Курильськие острова

В Японии в последнее время наблюдается усиление голосов, призывающих включить Курильские острова, принадлежащие РФ, в состав японского государства. Это, к слову, происходит в условиях давления радикальных сил, настаивающих на окончательном разрешении спора Токио с Москвой.

Японский журналист обратился к российскому президенту

Некоторые даже не исключают возможность военного вмешательства. При этом Япония рассчитывает на поддержку Америки, пишет NetEase.

По сообщению источника, недавно японский журналист обратился с вопросом о Курилах к российскому президенту. Он у Владимира Путина уточнил, сколько островов тот готов передать Токио. В ответ глава государства РФ заявил, что ни одного острова.

Путин добавил, что обе страны заинтересованы в мирном урегулировании данного вопроса.