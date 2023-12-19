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В России нашли десять моделей бюджетных автомобилей до 1 миллиона рублей

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В России нашли десять моделей бюджетных автомобилей до 1 миллиона рублей
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

До сих пор в РФ можно приобрести новый автомобиль за менее чем миллион рублей. Lada Granta остается лидером продаж с ценой от 699 900 рублей. Варианты этой модели превышают 1 млн, но на рынке есть множество вариантов от 900 тысяч.

Lada Niva Legend – еще один выбор. Цена - от 829 900 рублей. За миллион рублей можно получить более оснащенную версию Luxe с подогревом передних сидений и кондиционером.

Hyundai Solaris и Kia Rio продаются по цене новых моделей прошлых лет. Nissan Qashqai, а также Mitsubishi Lancer, хотя старше десяти лет, также доступны до миллиона рублей. 

Renault Duster, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Mercedes S-Class W221 входят в список бюджетных авто.

Информационное агентство «Informing»

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