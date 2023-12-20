В Lancet Preprints заявили, что в 2030 году элита сможет купить почти «эликсир бессмертия»

В ближайшем будущем, к 2030 году, ожидается скачок в развитии биотехнологий. Ученые предполагают создание «схемы по радикальному оздоровлению и продлению жизни«. Первоначально «эликсир бессмертия» будет доступен лишь обеспеченным людям, ведущим »элитный» образ жизни.

В рецензии генетика Таёши Китано на работу своего коллеги говорится о возможности регенерации и омоложении клеток через комплексное воздействие. Речь идет о редактировании генома, работе со стволовыми клетками и «теломерными тормозами». Эти сложные генетические воздействия могут привести к лечению различных недугов и значительному увеличению срока жизни.

Комплекс технологий будет стоить немало

Безусловно, комплекс технологий будет стоить немало из-за высоких затрат на исследования. Людям, желающим прожить хотя бы 120 лет, придется выкладываться на процедуры омоложения, а также постоянно проводить мониторинг. Они также будут получать дорогостоящие препараты и проходить соответствующие процедуры.