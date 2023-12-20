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Автоэксперт Пащенко нашел причины купить авто до Нового года

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Автоэксперт Пащенко нашел причины купить авто до Нового года
Автомобильные новости
Фото: @diana.grytsku / freepik.com

Эксперт Юрий Пащенко рекомендует россиянам приобретать автомобили до наступления Нового года. По мнению автоэксперта, в конце года многие автопроизводители, а также дилерские центры стимулируют продажи, предлагая покупателям различные скидки.

Чтобы избежать простоев в продажах, устаревания старых запасов, дилеры зачастую предоставляют привлекательные цены и бонусы на оставшиеся экземпляры предыдущих моделей. 

Согласно словам Пащенко, это отличная возможность для покупателя получить качественный автомобиль за привлекательные деньги. Эксперт также уточняет, что приобретение машины до конца года позволяет избежать новых налоговых обязательств либо же воспользоваться текущими льготами, которые могут в новом финансовом году существенно измениться.

Информационное агентство «Informing»

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