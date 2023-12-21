У «АвтоВАЗа» закончились самые дешевые комплектации седана LADA Vesta

Дилеры в РФ столкнулись с трудностями в продаже базовой комплектации LADA Vesta из-за ее отсутствия на складах. Данная версия с 90-сильным мотором оказалась распроданной, заказать ее уже невозможно.

Базовые версии Vesta прекращены к производству

Несмотря на это, маркетинговые материалы продолжают указывать цену от 1,2 млн рублей, что вызывает еще больше затруднений в продажах. Представители LADA сообщили 74.ru, что базовые версии Vesta прекращены к производству. Заказать их теперь нельзя.

Вопрос возникает относительно того, почему модель указывается в прайс-листах по минимальной цене. Это обстоятельство делает авто средней комплектации более доступным по цене, что приводит к готовности продаваться по рекомендованной стоимости в районе 1,6 миллион рублей. С учетом скидок окончательная стоимость составляет примерно 1,3 млн. Это соответствует цене базовой версии, которая могла бы стоить с учетом скидок 1 млн рублей.