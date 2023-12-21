Найдена пятерка лучших авто для русской зимы

Внедорожные автомобили «Нива» завоевали огромную популярность во всем мире. Это произошло благодаря своей репутации. Машина является надежной, простой, доступной и универсальной. Кроме того, авто является лучшим вариантом для русской зимы.

По сравнению с «Нивой», УАЗ Патриот обладает немного большими размерами и более мощным двигателем. Рено Дастер представляет собой кроссовер, максимально адаптированный к суровым условиям эксплуатации в Российской Федерации. Nissan X-Trail, еще один кроссовер, произведенный в России, был разработан с учетом эксплуатации в условиях аномальных морозов и на плохих автодорогах.

Ну, а для тех водителей, которые испытывают ностальгию по марке Volvo, интересными могут показаться новые модели от Geely Monjaro.