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Найдена пятерка лучших авто для русской зимы

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Найдена пятерка лучших авто для русской зимы
Автомобильные новости
Фото: @wirestock / freepik.com

Внедорожные автомобили «Нива» завоевали огромную популярность во всем мире. Это произошло благодаря своей репутации. Машина является надежной, простой, доступной и универсальной. Кроме того, авто является лучшим вариантом для русской зимы. 

По сравнению с «Нивой», УАЗ Патриот обладает немного большими размерами и более мощным двигателем. Рено Дастер представляет собой кроссовер, максимально адаптированный к суровым условиям эксплуатации в Российской Федерации. Nissan X-Trail, еще один кроссовер, произведенный в России, был разработан с учетом эксплуатации в условиях аномальных морозов и на плохих автодорогах. 

Ну, а для тех водителей, которые испытывают ностальгию по марке Volvo, интересными могут показаться новые модели от Geely Monjaro.

Информационное агентство «Informing»

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