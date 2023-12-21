Эксперт РФ нашел способ, как выбрать недорогой Hyundai Getz с пробегом

Эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев рекомендует Hyundai Getz как надежный вариант на вторичном рынке в ценовом диапазоне 500 000-600 000 рублей.

Все ключевые узлы авто считаются надежными

Автомобиль, выпускавшийся до 2010 года, отличается своим прочным кузовом, а все его ключевые узлы, включая коробку передач и двигатель, считаются надежными. Ресурс коробки передач составляет до 200 тысяч км, а новейшая автоматическая коробка — до 250 тысяч км. Двигатели 1.4 и 1.6 литра считаются предпочтительными, подвеска и рулевой механизм оцениваются как довольно прочные.

Однако стоит учесть некоторые ограничения, такие как отсутствие вместительного багажника в авто и ограниченный ресурс его тормозной системы.