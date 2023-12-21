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Эксперт РФ нашел способ, как выбрать недорогой Hyundai Getz с пробегом

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Эксперт РФ нашел способ, как выбрать недорогой Hyundai Getz с пробегом
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев рекомендует Hyundai Getz как надежный вариант на вторичном рынке в ценовом диапазоне 500 000-600 000 рублей. 

Все ключевые узлы авто считаются надежными

Автомобиль, выпускавшийся до 2010 года, отличается своим прочным кузовом, а все его ключевые узлы, включая коробку передач и двигатель, считаются надежными. Ресурс коробки передач составляет до 200 тысяч км, а новейшая автоматическая коробка — до 250 тысяч км. Двигатели 1.4 и 1.6 литра считаются предпочтительными, подвеска и рулевой механизм оцениваются как довольно прочные. 

Однако стоит учесть некоторые ограничения, такие как отсутствие вместительного багажника в авто и ограниченный ресурс его тормозной системы.

Информационное агентство «Informing»

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