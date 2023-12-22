Ученые нашли ключ к снижению агрессии у мужчин: секрет в женских слезах

Исследователи в области психобиологии не так давно обнаружили удивительное свойство человеческих слез. Оказалось, что они содержат вещество, способное снижать агрессивное поведение мужчин, пишет журнал Plos Biology.

Ученые предполагают, что слезы эволюционировали как механизм защиты, особенно это касается младенцев, снижая агрессию у взрослых людей и защищая их.

В ходе экспериментов было выявлено, что молекулы, содержащиеся в слезах женщин, снижают мужскую агрессию на 40% и более, а также вызывают изменения в головном мозге.

Эти результаты открывают для ученых новые перспективы в понимании взаимодействия биохимии и эмоций.