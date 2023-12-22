104-летняя женщина из США нашла секрет долголетия

Американка Лула Харрис, которая на днях отпраздновала свой 104-й день рождения, поделилась секретом долгой жизни. Она назвала ключевыми факторами уважение к людям и решимость никогда не поддаваться трудностям, несмотря ни на что.

Харрис также отметила, что садоводство и забота о домашних животных помогли ей сохранить молодость в душе. Женщина по-прежнему радуется маленьким радостям, таким как танцы, рыбалка. Также жительница США очень любит проводить время с праправнуками и наблюдать, как они играют возле ее кресла-качалки. Об этом сегодня пишет Лента.ру.