Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » Найдены автомобили, которые способны разорить своего владельца

Найдены автомобили, которые способны разорить своего владельца

Image 16+
Найдены автомобили, которые способны разорить своего владельца
Автомобильные новости
Фото: @gessinger / pixabay.com

При выборе нового авто многие водители обращают внимание не только на его технические характеристики, надежность или внешний дизайн, но и на перспективы успешной перепродажи в скором будущем. На рынке присутствуют модели, которые могут существенно потерять в стоимости, став настоящим финансовым бременем для своих владельцев.

Эксперты выделили 20 автомобилей, утративших от 55% до 57% своей первоначальной стоимости за пять лет. Среди них – престижные модели Volvo S90, Audi A6, Audi A7, Tesla Model S, Mercedes-Benz GLS, BMW X5, BMW 5-Series, Jaguar XF, Infiniti QX80, Maserati Levante. 

Однако лидерами по обесцениванию являются Cadillac Escalade ESV, BMW 7-Series, Maserati Ghobli, утратившие до 61,8% исходной цены, а Maserati Quattroporte – с потерей 64,5%.

Информационное агентство «Informing»

В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин

В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперт по автобизнесу нашел сроки, когда в РФ снизятся цены на машины с пробегом

Сегодня, 04:08

Эксперты нашли нужным провести тест-драйв дешевого седана Changan Alsvin с двигателем 1.4 и АКПП

Вчера, 12:18

Денис Мантуров нашел причину, по которой отечественные автомобили могут подешеветь

25-12-2023, 11:58

Автоэксперт Гудков нашел 3 простых способа продлить жизнь мотору зимой

24-12-2023, 11:38

В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин

24-12-2023, 11:08

Автоэксперт Рязанов нашел способы эффективного торга за авто с пробегом

23-12-2023, 21:18

Toyota нашла возможность выпустить новый пикап по цене Lada Vesta

23-12-2023, 18:53

Эксперт Кадаков нашел импортные детали в новом двигателе АвтоВАЗа 1.8 Evo

23-12-2023, 15:08

Найдены 5 машин на рынке России, подешевевших к Новому году

23-12-2023, 12:23

Для парковки IKEA в ТЦ «Мега» нашли новое применение

23-12-2023, 11:48

Найдены 5 кроссоверов, которые будут «на ходу» даже через 15 лет

22-12-2023, 21:53

Эксперт РФ нашел способ, как выбрать недорогой Hyundai Getz с пробегом

21-12-2023, 21:33

У «АвтоВАЗа» закончились самые дешевые комплектации седана LADA Vesta

21-12-2023, 13:28

«Автоновости дня»: Найдены самые угоняемые автомашины в России в 2023 году

21-12-2023, 12:13

Найдена пятерка лучших авто для русской зимы

21-12-2023, 11:58

Журналисты нашли «Москвич 6» дешевле цены, рекомендованной автопроизводителем

20-12-2023, 14:03

Эксперт Милешкин нашел преимущества и недостатки в седане «Москвич 6»

20-12-2023, 11:08

Автоэксперт Пащенко нашел причины купить авто до Нового года

20-12-2023, 11:03

В России нашли десять моделей бюджетных автомобилей до 1 миллиона рублей

19-12-2023, 10:18

Названы новинки автомобилей, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта

19-12-2023, 00:43

Новости партнеров
2023
ru-RU