Найдены автомобили, которые способны разорить своего владельца

При выборе нового авто многие водители обращают внимание не только на его технические характеристики, надежность или внешний дизайн, но и на перспективы успешной перепродажи в скором будущем. На рынке присутствуют модели, которые могут существенно потерять в стоимости, став настоящим финансовым бременем для своих владельцев.

Эксперты выделили 20 автомобилей, утративших от 55% до 57% своей первоначальной стоимости за пять лет. Среди них – престижные модели Volvo S90, Audi A6, Audi A7, Tesla Model S, Mercedes-Benz GLS, BMW X5, BMW 5-Series, Jaguar XF, Infiniti QX80, Maserati Levante.

Однако лидерами по обесцениванию являются Cadillac Escalade ESV, BMW 7-Series, Maserati Ghobli, утратившие до 61,8% исходной цены, а Maserati Quattroporte – с потерей 64,5%.