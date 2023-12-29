Китай впервые нашли главным экспортером авто в мире благодаря России

Китай впервые за всю историю стал глобальным лидером по экспорту авто, увеличив свои поставки машин в Россию. С января по ноябрь экспорт собранных в Китае транспортных средств увеличился на целых 58,4%, достигнув 4,41 миллиона единиц. Увеличение продаж в РФ стало одним из ключевых факторов укрепления лидерства КНР.

Впервые в этом году Китай поставил в страну около 730 тыс. автомобилей. Это, к слову, в семь раз больше, чем в минувшем году.

Связано происходящее с отходом японских и европейских автокомпаний из российского рынка из-за санкций.