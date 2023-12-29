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Китай впервые нашли главным экспортером авто в мире благодаря России

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Китай впервые нашли главным экспортером авто в мире благодаря России
В Мире
Фото: @tawatchai07 / freepik.com

Китай впервые за всю историю стал глобальным лидером по экспорту авто, увеличив свои поставки машин в Россию. С января по ноябрь экспорт собранных в Китае транспортных средств увеличился на целых 58,4%, достигнув 4,41 миллиона единиц. Увеличение продаж в РФ стало одним из ключевых факторов укрепления лидерства КНР. 

Впервые в этом году Китай поставил в страну около 730 тыс. автомобилей. Это, к слову, в семь раз больше, чем в минувшем году. 

Связано происходящее с отходом японских и европейских автокомпаний из российского рынка из-за санкций.

Информационное агентство «Informing»

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