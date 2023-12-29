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У российских дилеров нашли новогодние скидки на новые авто до 200 тыс. рублей

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У российских дилеров нашли новогодние скидки на новые авто до 200 тыс. рублей
Автомобильные новости
Фото: @jcomp / freepik.com

На российском авторынке крупные дилеры проводят активные распродажи автомобилей 2023 года выпуска перед наступлением 2024 года. Китайские кроссоверы, такие как Haval, предлагаются покупателям со значительными скидками. Порой скидка может достигать от 100 до 200 тыс. рублей, независимо от участия в специальных программах. 

Lada не участвует в акциях

Скидки также применяются к некоторым моделям марки Geely. В отличие от китайских брендов, Lada на текущий момент не участвует в акциях. Однако авто предоставляются по рекомендованным розничным ценам. 

По словам экспертов, это обусловлено стремлением дилеров избавиться от старых запасов транспортных средств перед поступлением машин нового модельного ряда.

Информационное агентство «Informing»

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