Синоптик нашел нужным дать прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинской области

Как информирует 74.ru, в Челябинской области ожидается снегопад в ночь на 1 января 2024, а в новогодние праздники температура может упасть даже до отметки -30 °C.

Атмосферные циклоны продолжают влиять на погоду Южного Урала, создавая сильные контрасты в температуре

По данным начальника отдела метеопрогнозов регионального Гидрометцентра Екатерины Выходцевой, атмосферные циклоны продолжают влиять на погоду Южного Урала, создавая сильные контрасты в температуре. В период январских каникул ожидаются морозы до -30 °C. Затем последует оттепель с осадками. Специалисты объясняют колебания быстрой сменой воздушных масс.

В последующие дни ожидается установление морозной погоды, а затем челябинцев ждет тепло, но с обильными осадками.