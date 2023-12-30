В Петербурге нашли нужным активнее продавать подержанные авто на 11%

Как сообщает DP.RU, в этом году предложение подержанных машин на авторынке Петербурга заметно увеличилось (на целых 11%). Об этом говорят данные «Авито Авто».

Kia лидирует по объему предложения

Средняя стоимость авто в ноябре и декабре оценивается в 1,535 млн рублей. Kia лидирует по объему предложения. Она занимает 8% от всех объявлений. Средняя стоимость ее автомобилей - 1,62 млн рублей.

Ford Focus стал самой востребованной машиной

На втором месте Lada (7% и 659 тыс. рублей), а на третьем - Volkswagen (6,8% и 1,3 млн). Ford Focus стал самой востребованной машиной на вторичке с долей 2,3% и стоимостью от 705 тысяч рублей.

В ТОП также входят Skoda Octavia (1,17 млн), Hyundai Solaris (1,07 млн рублей), Volkswagen Polo (стоимость около 1,03 млн) и Kia Rio (с 1 млн).