В Екатеринбурге крупная сеть магазинов «Лента» сделала парковку платной

Сеть гипермаркетов «Лента» в Екатеринбурге ввела платную парковку возле своих магазинов.

Предоставляется бесплатная парковка в течение 2-х часов

Согласно новым правилам, с 30 декабря этого года водителям предоставляется бесплатная парковка в течение 2-х часов. После истечения этого времени взимается плата. Она составляет 100 рублей за каждый следующий час стоянки. Дополнительно предоставляются опции оплаты: 300 руб. за сутки либо же абонементы на месяц (3500 рублей). За два месяца плата составляет 6500 рублей, за три - 9000 рублей. Пользование услугами парковки в течение полугода будет стоит 16000 рублей, а за год придется отдать 28000 рублей.

Эта мера была введена с целью обеспечения наличия парковочных мест для всех покупателей сети, учитывая то, что стоянки магазинов часто занимают жители из близлежащих домов.