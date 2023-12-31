Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

В середине октября жительница жилого комплекса «Мир Труд Май» в Екатеринбурге обнаружила новорожденного щенка в мусорной корзине. Слыша слабые писки из контейнера, она позвала прохожего, который извлек малыша из пакета.

Позже оказалось, что хозяйка выкинула щенка, думая, что он мертв. Щенок породы стаффордширский бультерьер получил имя Зевс и теперь проживает у волонтера Александры. Он здоров, обработан от паразитов и привит.

Хотя у него выявлена аномалия развития суставов задних ног, но с уходом и операцией в будущем щенок сможет вести полноценную жизнь. Зевс ищет любящую семью, готовую заботиться о нем.