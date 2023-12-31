Информинг » В России » Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

Image 16+
Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

В середине октября жительница жилого комплекса «Мир Труд Май» в Екатеринбурге обнаружила новорожденного щенка в мусорной корзине. Слыша слабые писки из контейнера, она позвала прохожего, который извлек малыша из пакета. 

Позже оказалось, что хозяйка выкинула щенка, думая, что он мертв. Щенок породы стаффордширский бультерьер получил имя Зевс и теперь проживает у волонтера Александры. Он здоров, обработан от паразитов и привит. 

Хотя у него выявлена аномалия развития суставов задних ног, но с уходом и операцией в будущем щенок сможет вести полноценную жизнь. Зевс ищет любящую семью, готовую заботиться о нем.

Информационное агентство «Informing»

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
У Кремля перед Новым годом нашли заборы и металлоискатели

Сегодня, 13:48

Екатеринбурженка завернула в пакет породистого щенка и выбросила в мусорку

Сегодня, 12:28

Один день до Нового года: Что творится в магазинах Екатеринбурга

Сегодня, 00:38

В Екатеринбурге крупная сеть магазинов «Лента» сделала парковку платной

Вчера, 23:58

Пассажиры жалуются на столпотворение на серой ветке московского метро

Вчера, 19:03

Нашлась страшная статистика: В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

Вчера, 19:03

«Магнит»: в магазинах Екатеринбурга нашли пустые полки из-за снегопада

Вчера, 13:13

Синоптик нашел нужным дать прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинской области

Вчера, 02:53

Опасную Coca-Cola из Казахстана нашли в российских магазинах

29-12-2023, 21:18

Екатеринбург потонул в мусоре из-за снежного апокалипсиса: найдены грустные фото

29-12-2023, 21:13

В Екатеринбурге, несмотря на внешние угрозы, нашелся ледовый городок

29-12-2023, 19:38

В Свердловской области жители нашли новую стоимость на электроэнергию

29-12-2023, 18:13

Нашли ошибки в загранпаспортах: Челябинцев массово не пускают за границу

29-12-2023, 13:08

Накрыла стихия: Уральский фотограф показал заваленный снегом Екатеринбург

28-12-2023, 21:33

В Волгограде нашли, как перегнать по скандальности «голую» вечеринку Ивлеевой

28-12-2023, 21:03

Нашлось видео: между таксистом и екатеринбурженкой разгорелся скандал

28-12-2023, 14:33

Стоимость выросла: сколько придется платить за детский сад в Екатеринбурге в 2024 году

27-12-2023, 23:38

Мэру Екатеринбурга нашли нужным поднять заработную плату второй раз за год

27-12-2023, 22:28

С 1 января 2024 года все медицинские учреждения найдут возможность перейти на электронный учет

27-12-2023, 00:48

Торговые центры Екатеринбурга опустели, как во время пандемии Covid-19

26-12-2023, 23:58

Новости партнеров
2023
ru-RU