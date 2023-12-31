Бывший советник Обамы нашел шаг, который разорвет США на части

Экс-советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод выразил опасения, что отстранение экс-президента Америки Дональда Трампа от участия в грядущих выборах может разделить страну. Он предупредил, что подобный шаг вызовет недовольство у десятков миллионов его сторонников, что потенциально разорвет американское общество.

Аксельрод добавляет, что предыдущие попытки подорвать популярность Трампа через обвинения привели к еще большей поддержке.

По мнению эксперта, единственным способом предотвратить возможное возвращение политика к власти является его поражение на выборах.