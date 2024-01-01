В России нашли в продаже новую Toyota Camry XV40: цена удивила

На российском рынке появилась уникальная Toyota Camry четвертого поколения, выпущенная в 2008 году, с ошеломляющим пробегом в 83 километра. Продавец, который находится в Москве, оценивает этот золотистый седан в идеальном состоянии в 3,65 миллиона рублей. Автомобиль оборудован 2,4-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач. У него передний привод.

В салоне сохранились целлофановые чехлы на креслах, под капотом все выглядит безупречно. Продавец утверждает, что машина прошла регулярное обслуживание, имеет новый аккумулятор, также отсутствуют какие-либо юридические проблемы.