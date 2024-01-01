Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » В России нашли в продаже новую Toyota Camry XV40: цена удивила

В России нашли в продаже новую Toyota Camry XV40: цена удивила

Image 16+
В России нашли в продаже новую Toyota Camry XV40: цена удивила
Автомобильные новости
Фото: freepik.com

На российском рынке появилась уникальная Toyota Camry четвертого поколения, выпущенная в 2008 году, с ошеломляющим пробегом в 83 километра. Продавец, который находится в Москве, оценивает этот золотистый седан в идеальном состоянии в 3,65 миллиона рублей. Автомобиль оборудован 2,4-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач. У него передний привод. 

В салоне сохранились целлофановые чехлы на креслах, под капотом все выглядит безупречно. Продавец утверждает, что машина прошла регулярное обслуживание, имеет новый аккумулятор, также отсутствуют какие-либо юридические проблемы.

Информационное агентство «Informing»

Работникам завода Hyundai в России нашли нужным подарить по машине

Работникам завода Hyundai в России нашли нужным подарить по машине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В России нашли в продаже новую Toyota Camry XV40: цена удивила

Сегодня, 04:48

В Москве нашли в продаже уникальное советское авто «Сатана» за 5.6 млн рублей

Вчера, 10:38

Работникам завода Hyundai в России нашли нужным подарить по машине

Вчера, 10:28

В Петербурге нашли нужным активнее продавать подержанные авто на 11%

30-12-2023, 11:13

У российских дилеров нашли новогодние скидки на новые авто до 200 тыс. рублей

29-12-2023, 12:38

В 2023 году европейские машины в России покупали в 8,6 раза чаще, чем китайские

28-12-2023, 13:08

Найдены автомобили, которые способны разорить своего владельца

27-12-2023, 10:53

Эксперт по автобизнесу нашел сроки, когда в РФ снизятся цены на машины с пробегом

27-12-2023, 04:08

Эксперты нашли нужным провести тест-драйв дешевого седана Changan Alsvin с двигателем 1.4 и АКПП

26-12-2023, 12:18

Денис Мантуров нашел причину, по которой отечественные автомобили могут подешеветь

25-12-2023, 11:58

Автоэксперт Гудков нашел 3 простых способа продлить жизнь мотору зимой

24-12-2023, 11:38

В России найдены 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайских машин

24-12-2023, 11:08

Автоэксперт Рязанов нашел способы эффективного торга за авто с пробегом

23-12-2023, 21:18

Toyota нашла возможность выпустить новый пикап по цене Lada Vesta

23-12-2023, 18:53

Эксперт Кадаков нашел импортные детали в новом двигателе АвтоВАЗа 1.8 Evo

23-12-2023, 15:08

Найдены 5 машин на рынке России, подешевевших к Новому году

23-12-2023, 12:23

Для парковки IKEA в ТЦ «Мега» нашли новое применение

23-12-2023, 11:48

Найдены 5 кроссоверов, которые будут «на ходу» даже через 15 лет

22-12-2023, 21:53

Эксперт РФ нашел способ, как выбрать недорогой Hyundai Getz с пробегом

21-12-2023, 21:33

У «АвтоВАЗа» закончились самые дешевые комплектации седана LADA Vesta

21-12-2023, 13:28

Новости партнеров
2023
ru-RU