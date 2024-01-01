В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

В текущем году в Тюменской области было зафиксировано шесть случаев рождения детей с неопределенным полом, сообщили URA.Ru в региональном департаменте здравоохранения. Этот весьма редкий случай обусловлен генетической мутацией, при которой как внутренние, так и внешние половые органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу.

Причиной такого нарушения обычно являются мутации генов

По данным источника, причиной такого нарушения обычно являются мутации генов, ответственных за развитие половых желез.

В прошлом году в регионе также было зарегистрировано трое детей с подобным диагнозом.